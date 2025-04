Rotaryclub te gast bij Bakkerij Vooges

Aalsmeer – Rotaryclub Aalsmeer Uithoorn houdt naast haar wekelijkse lunchbijeenkomsten met sprekers en andere informatieve onderwerpen, ook regelmatig bedrijfsbezoeken bij bedrijven in de regio. In februari was dat Scheepswerf De Vries, afgelopen week ging de Rotaryclub op bezoek bij Bakkerij Vooges. De leden werden ontvangen door de vorige eigenaren, Wim en Corine Engel. Sinds Wim de zaak overgedragen heeft aan zijn zoon Jasper, heeft Wim tijd gevonden om lid te worden van de Rotaryclub. In zijn inleiding vertelde Wim in het kort de geschiedenis van bakkerij Vooges. De bakkerij is een begrip in Aalsmeer en omgeving en bestaat al meer dan 100 jaar. In 1992 hebben Wim en Corine de winkel overgenomen van Martin Vooges, waar Wim toen al een aantal jaren voor werkte. De liefde voor het bakkersvak werd doorgegeven aan zoon Jasper Engel die in 2013 mede-eigenaar werd en in 2018 de bakkerij overnam van zijn ouders.

De winkel waar Martin Vooges begon is nog altijd in de Zijdstraat. Daarnaast heeft de familie Engel winkels geopend op het Poldermeesterplein in Aalsmeer-oost, in Amstelveen en in Mijdrecht. In 2015 werd de bakkerij in de Visserstraat geopend waar de Rotaryclub een rondleiding kreeg en uitleg werd gegeven over het proces om van meel diverse soorten brood van hoge ambachtelijke kwaliteit te maken. Elk brood en elk gebakje wordt zorgvuldig gecontroleerd tijdens het hele bereidingsproces waardoor dag in, dag uit de hoogste kwaliteit geleverd wordt die de klanten uit de weide omtrek weten te waarderen.

Na de uitleg en de rondleiding kregen de Rotarians een workshop aangeboden waarin zij zelf hun bakkerskwaliteiten konden laten zien door zelf een taartje te maken. Voldaan keerden allen huiswaarts. Het was een informatief en educatief bezoek.

Foto’s: Leden Rotaryclub bij Bakkerij Vooges (foto’s aangeleverd)