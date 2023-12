Ron’s Ondernemerspodcast met wethouder Spaargaren

Aalsmeer – De nieuwste aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer is uit! Het is alweer de zesde van de boeiende podcast van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA), waarin gastheer Ron Leegwater een bekende Aalsmeerse ondernemer of publieke persoon interviewt aan de hand van zijn of haar favoriete muziek. In deze aflevering geen bekende Aalsmeerse ondernemer, maar wethouder Sven Spaargaren die als gast aanschuift. Sven is opgegroeid in Aalsmeer aan de Oosteinderweg. Na een periode waarin hij elders in de financiën en politiek werkzaam was, is hij onlangs terugverhuisd naar zijn vertrouwde Aalsmeer en in de zomer beëdigd als wethouder in Aalsmeer.

De rode draad in de Ron’s Ondernemerspodcast zijn drie favoriete nummers van de geïnterviewde ondernemer. In het geval van Sven Spaargaren bijvoorbeeld ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Sven heeft hier mooie herinneringen aan, omdat hij als jonge jongen opgroeide in Aalsmeer aan een tuinpad vol seringen. Aan de hand van deze en nog twee muzieknummers gaat presentator Ron Leegwater in gesprek met deze kersverse Aalsmeerse wethouder om hem beter te leren kennen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: opgroeien, familie, interesses en lokale betrokkenheid. Ron brengt met zijn muzikale benadering persoonlijke en authentieke verhalen naar voren. Dit maakt de podcast tot een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale cultuur. De zesde aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer is te beluisteren op Spotify of kijk op de website van Nieuwondernemendaalsmeer: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl (rons ondernemerspodcast aalsmeer).