Ron’s Ondernemerspodcast met Frank Vaneman

Aalsmeer – De nieuwste aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer is uit! Het is alweer de achtste van de boeiende podcast van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA), waarin gastheer Ron Leegwater een bekende Aalsmeerse ondernemer of publieke persoon interviewt aan de hand van zijn of haar favoriete muziek. In deze aflevering deelt Frank Vaneman – eigenaar van KIA Vaneman – niet alleen zijn muzikale voorkeuren, maar ook andere aspecten van zijn leven en zijn werk als ondernemer. Aan bod komen onder meer de uitdagingen van het ondernemerschap, bijvoorbeeld bij het bieden van mobiliteitsoplossingen in de huidige tijd en hoe je jongeren voor het auto-vak kunt enthousiasmeren. Maar ook de kansen van deze tijd, waardoor je met digitale marketing beter met klanten in contact kunt komen.

Muziek als rode draad

De rode draad in de Ron’s Ondernemerspodcast zijn drie favoriete nummers van de geïnterviewde ondernemer. Zo heeft Frank een passie voor windsurfen en koos daardoor voor het nummer ‘Sunshine’ dat hem in gedachte meeneemt naar een heerlijk plek aan het water. Aan de hand van deze en de andere muzieknummers gaat presentator Ron Leegwater met Frank in gesprek om hem beter te leren kennen.

Bijzonder Inkijkje

Ron brengt met zijn muzikale benadering persoonlijke en authentieke verhalen naar voren. De achtste aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer is nu te beluisteren op Spotify. Abonneer je om op de hoogte te blijven van toekomstige afleveringen en ontdek de kleurrijke wereld van Aalsmeerse en Kudelstaartse ondernemers en andere bekende publieke personen. Kijk op Spotify of op: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl/rons-ondernemerspodcast-aalsmeer/. Neem voor meer informatie, interviewaanvragen of beeldmateriaal contact op via: info@nieuwondernemendaalsmeer.nl.

Foto: Ron Leegwater (rechts) in gesprek met Frank Vaneman (aangeleverd).