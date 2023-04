Rondleidingen door Fort bij Aalsmeer

Aalsmeerderbrug – Op 15 april start het fortenseizoen in de Stelling van Amsterdam. Deze dag begint het toeristische seizoen voor de forten, vestingen, kastelen, bunkers en tussenliggend waterlinie erfgoed. Ontdek het prachtige linielandschap of strijk neer bij één van de vele forten. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 verzorgt deze zaterdag rondleidingen door het fortgebouw van het Fort bij Aalsmeer en over het fortterrein.

De rondleiding wordt voorafgegaan door een korte lezing over het Fort bij Aalsmeer en de Geniedijk. Deelnemers komen in delen van het fort die normaal niet toegankelijk zijn voor de bezoekers van het museum. De niet gebruikte delen van het fort zijn niet schoon en zijn kou , dus trek geen nette kleding aan en stevig schoeisel. Als u een zaklamp heeft, neem die dan mee. De rondleidingen zijn om 11.00, 13.00 en 14.30 uur. Er geldt een maximum aantal deelnemers per rondleiding.

Aanmelden kan via: https://www.crash40-45.nl/toegang-reserveren/.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460, nabij Rijsenhout, en is geopend op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand van 10.30 tot 16.30 uur.