Rondleiding over Zorgvlied

Amstelland – Woensdag 13 september vindt de laatste avondrondleiding van dit seizoen over begraafplaats Zorgvlied plaats.

De dertien rijksmonumenten en een groot aantal (praal)graven laten zien hoe er in de negentiende eeuw over de dood werd gedacht. De rondleidingen zijn gebaseerd op het boek Wandelen over Zorgvlied en gidsen zijn Marcel Bergen en Irma Clement, auteurs van Wandelen over Zorgvliet.

Tijdens de rondleiding krijgen de deelnemers veel informatie over de funeraire symboliek uit de negentiende eeuw, die op Zorgvlied veelvuldig te vinden is. Daarnaast is er ook aandacht voor Zorgvlied als wandelpark in Engelse landschapsstijl waar zo’n 2400 (monumentale) bomen staan.

Deelname kost 10 euro per persoon inclusief koffie of thee. Reserveren bij Zorgvlied is gewenst en dit kan via 020-5404927 of via zorgvlied@amstelveen.nl

Aanvang: 19.00 uur, tot ongeveer 21.00 uur. Verzamelen bij de witte kantoorvilla, Amsteldijk 273 in Amstelveen.