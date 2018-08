Rondje Stelling als training voor Ride for the Roses

Regio – De jaarlijkse fietstocht Rondje Stelling langs de historische Stelling van Amsterdam is op 2 september een goede training voor de grote tocht de Ride for the Roses, die een week later in de Haarlemmermeer plaatsvindt. Voor diegenen die nog niet helemaal in vorm zijn om aan deze pelotonstocht mee te doen is deelname aan het Rondje Stelling een aanrader. Naast de uitdaging om alle forten van De Stelling van Amsterdam op een dag te ronden zorgen tijdens deze editie hoog gelegen fietsbruggen voor bijzondere momenten tijdens de rit.

De organisator van de fietstocht, Stichting Fortza Velo streeft naar een groot deelnemersveld bij de inmiddels zevende editie van 2 september. Mede dankzij de vrijwillige hulp van de Uithoornse Wielerclub UWTC en de Rijwiel Toerclub RTC Hoofddorp streeft de kersverse stichting een tweeledig doel na, namelijk meer aandacht vragen voor cultureel erfgoed en financiële steun bieden aan goede doelen die zich inzetten voor mensen met een beperking.

Drie startplaatsen

Op zondag 2 september zijn vanuit drie verschillende startplaatsen (het fort aan de Drecht in Uithoorn, het fort aan den Ham in Uitgeest en het wielercircuit Wheelerplanet in Spaarndam) afstanden uitgezet van 70, 120 en 170 kilometer. De basis voor de routes van Rondje Stelling is de Stelling van Amsterdam. Een verdedigingslinie van 135 kilometer rond Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1914.

Maar in het Noord-Hollandse waterlandschap is tijdens de tocht meer te zien op het uitgebreide fietspadennet. Waar het gebied voorheen door recreanten werd gemeden vanwege het drukke autoverkeer, zijn nu diverse recreatiegebieden met elkaar verbonden door, vaak bijzondere, bruggen. Bijvoorbeeld De Geniedijkbrug met haar egale bruine kleur, passend bij de historische en militaire kleurstelling van de Stelling van Amsterdam, maar ook de Schellingwouderbrug over het buiten-IJ, de eerste brug die Amsterdam Noord met de stad verbond zijn markante kopstukken in de routes van Rondje Stelling. Met de nagelnieuwe fietsbrug bij Nigtevecht is het Rondje Stelling nog een bijzondere brug rijker en samen met De Muiderbrug waar auto’s langs je heen zoeven en grote containerschepen onder je doorvaren, heb je als fietser niet het gevoel weg te waaien.

Voordelig inschrijven

Inschrijven voor de fietstocht op 2 september kan op www.rondjestelling.nl. Iedereen die voor 31 augustus inschrijft, betaalt het voordelige inschrijftarief. Handmatig inschrijven ’s morgens aan de start is duurder. De deelnemers krijgen een goed verzorgde fietstocht met uitgepijlde routes, GPX navigatie, een stempelkaart met plattegrond, een routebeschrijving en onderweg diverse verzorgingsposten.