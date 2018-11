Rondje Nederland om kinderkanker uit te roeien

Uithoorn – Veertien weekenden, 1400 kilometer. In april beginnen roeiers in ons land aan een monstertraject in de strijd tegen kinderkanker. En dat werkt. Aalsmeerder Albert Vuil, mede-oprichter van KiKaRow, zag dertien jaar geleden hoe er 285.000 euro bij elkaar werd geroeid. Ditmaal is zijn eigen club, het Uithoornse Michiel de Ruyter, de startplek voor een tocht die door heel Nederland zal gaan.

Vuil richtte samen met een aantal anderen KiKaRow op in 2004, vlak nadat zijn kleinzoon Vinnie op 9-jarige leeftijd aan leukemie was overleden. Een speciale roeiboot kreeg de naam ‘The Vin’ en werd de Noordzee overgevaren. Diezelfde boot doorkruist volgend jaar van 13 april tot en met 14 juli het hele land. Van Uithoorn naar Den Haag, en dan onder meer via Middelburg en Den Bosch naar Groningen en Alkmaar, om uiteindelijk aan te meren in Utrecht. Want daar staat sinds dit voorjaar het Prinses Maxima Centrum. “Dit centrum heeft tot doel, door bundeling van kennis en kunde, nog meer kinderen te genezen”, legt Vuil uit. “Een van de researchprojecten die deze stichting heeft is de ‘Later-studie.’ Hierbij onderzoeken ze de langetermijneffecten van de behandeling van kinderkanker. Dit project is ons sponsordoel.”

KiKaRow is een zelfstandige stichting, waardoor de volledige opbrengt – na aftrek van de kosten – naar de Later-studie kan. De tocht wordt niet alleen ondersteund door het Prinses Maxima Centrum, maar ook door de KNRB, KNRM en het Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers. Er varen Kikaroeiers mee die als kind van kanker zijn genezen, steeds met een groep ervaren roeiers. Maar, zo benadrukt Vuil: “we zijn nog op zoek naar medewerkers met een groot pr-netwerk, die samen met ons hier een groot landelijk succes van weten te maken. Bent u of kent u die iemand, neem dan contact op via albertvuil@caiway.nl.”