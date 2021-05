Rolstoelwandelen en -fietsen weer gestart

Aalsmeer – Eindelijk was het dan weer zover en kon het rolstoelwandelen en -fietsen weer starten. Het weer zat toen echter niet mee. Na maanden mocht er met eenzaam binnen zittende bewoners van Rozenholm en ’t Kloosterhof weer gewandeld en gefietst worden. Niet in groepjes, zoals dat altijd gedaan werd, maar één op één. Zorgcentrum Aelsmeer is nog wat voorzichtig en men hoopt dat ook daar de bewoners binnenkort weer mee naar buiten kunnen.

In Kudelstaart, waar gefietst wordt met thuiswonenden, gaat het opstarten wat moeizaam. Reden is dat het Wijksteunpunt ‘Voor Elkaar’ nog gesloten is. De fietspassagiers konden zich daar bij de gastvrouwen altijd aanmelden en dat is nu helaas niet mogelijk. Een vrijwilliger van Stichting SAM heeft op diverse locaties in en rond het winkelcentrum posters opgehangen waarop men kan zien hoe en waar ze zich nu kunnen aanmelden. Helaas wordt dat nog te weinig gedaan en worden de vrijwilligers die daar altijd fietsen nu ingezet bij Rozenholm en ’t Kloosterhof.

“Lekker gekletst”

In de afgelopen maanden hebben zich, tot grote vreugde van Stichting SAM, een aantal nieuwe rolstoelfietsers aangemeld zodat er, als alles weer ‘beetje normaler is’, met meer mensen gefietst kan worden.

Een van de nieuwe fietssters is Barbara, stewardess bij de KLM, die nu veel minder vliegt dan normaal en besloot om vrijwilligerswerk te gaan doen. Afgelopen week heeft zij fietsinstructies gehad van Jaap Balk, de fietsinstructeur in Kudelstaart, en heeft zij haar eerste fietstochtje gemaakt door Kudelstaart, De Kwakel en zelfs helemaal naar Uithoorn. Ze heeft genoten van het contact met de fietspassagier, maar ook van de mooie omgeving rondom Aalsmeer. “Het was erg gezellig. Lekker gekletst. Ik kijk uit naar de volgende keer”, waren haar woorden toen zij terug kwam.

Vrijwilligers welkom

Stichting Sam kan nog meer vrijwilligers voor het rolstoelwandel- en rolstoelfietsproject gebruiken, want als alles weer ‘open en normaal’ is kunnen dan meer mensen naar buiten om te wandelen en te fietsen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingsam.eu of mail naar info@stichtingsam.eu.

Foto: Fietsinstructies van Jaap Balk voor vrijwilligster Barbara.