Rollatorwandelen, dat is leuk!

Aalsmeer – De Rollatorwandelclub van Aalsmeer heeft op woensdag 5 juni voor het eerst gewandeld. Binnen, wel te verstaan, want het regende behoorlijk en dus ontmoetten de wandelaars elkaar in de mooie nieuwe sportzaal bij Zwembad De Waterlelie. Tien deelnemers stonden om half 11 ’s ochtends startklaar.

Onder leiding van Tessa (fysiotherapeute bij PACA) is begonnen met het controleren en op de goede hoogte instellen van de rollators. Belangrijk, want, zoals Tessa vertelde, heeft vrijwel iedereen de handvaten te hoog staan, waardoor de houding van de wandelaar en de positie van de wandelaar ten opzichte van de rollator niet optimaal zijn. En ze had gelijk, want toen even later de eerste rondjes werden gewandeld, zagen de kijkers vanaf de kant in het eerste kwartier een opmerkelijke verandering: De wandelaars liepen rechter op en ze keken meer om zich heen. Carola (sportcoach) en Tessa maakten er met wat slalom-truukjes, een paar oefeningen en een praatje een leuke, afwisselende wandeling van.

Dat een aantal deelnemers zich flink had ingespannen, was te zien aan hier en daar een bezweet gezicht bij het koffiedrinken. Over de wandelactiviteiten van de Rollatorwandelclub waren de deelnemers en de toeschouwers het wel eens: “Dit is heel leuk en nuttig! En volgende week komen we weer!”

Mee wandelen met de Rollatorwandelclub? Ook u bent van harte welkom bij Zwembad De Waterlelie aan de Dreef 7 op woensdag om half elf ’s morgens. Wanneer vervoer van en naar het zwembad echt een probleem is, kan gebeld worden met de Rollatorwandelclub via 06-10196667. De vrijwilligers gaan hun best doen om een chauffeur in te schakelen.

En andersom: Op woensdagmorgen vaak wel tijd om iemand met de auto van en naar de Rollatorwandelclub te brengen? Bel dan boven genoemd telefoonnummer. Uw inzet maakt het verschil!