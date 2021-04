Aalsmeer – Nu het voorjaar is aangebroken, alle deelnemers vrijwel allemaal gevaccineerd zijn, maar er nog steeds geen groen licht komt om het rollatorwandelen op de woensdagmorgen weer te starten, begint het wel heel erg te kriebelen bij de Rollatorwandelclub. De deelnemers missen dat uurtje ‘gezellig met elkaar en ook nog een beetje sportief bewegen’!

Het enthousiasme van de club krijgt een nieuwe vorm. De eerste opnames zijn geweest, want vanaf woensdagmorgen 28 april zal de Rollatorwandelclub ook op televisie zijn. Iedereen kan dan gewoon thuis meedoen, en kennismaken met club waar je met of zonder rollator, altijd welkom bent.

Gezelligheid is voor iedereen belangrijk en met elkaar bewegen is echt hartstikke leuk. Dus, schakel op tijd in voor de eerste aflevering van de Rollatorwandelclub op televisie op woensdagmorgen vanaf 10.30 uur op TV Aalsmeer. Te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.