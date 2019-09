Rollatorwandelclub op tournee

Aalsmeer – Op woensdag 4 september, toen het echt regende, ging Rollatorwandelclub Aalsmeer op tournee naar het Olympisch Stadion, om daar deel te nemen aan de Nationale Rollatorloop. De rollatorwandelaars werden, voordat de expeditie vanaf zwembad De Waterlelie begon, al vrolijk uitgedost met een rood regenjack met het clublogo op de achterkant. Als een echt team maakten de deelnemers de oversteek naar de parkeerplaats waar de touringcar al stond te wachten. Rollators, wandelaars en begeleiders werden soepeltjes ingeladen en de bus zette koers naar Amsterdam.

Wat een feest! Wat een regen! Een grappige viermansformatie stond bij het stadion klaar om het Aalsmeerse team met muziek te ontvangen en naar de de poort van het stadion te begeleiden, alwaar de bekende rugnummers op de mandjes werden bevestigd. Binnen in het stadion was op de rollatorsporters gerekend. Grote tenten met tafels en stoelen erin stonden klaar en de Aalsmeerse ploeg streek neer voor de lunch. De dozen met belegde broodjes en flesjes drinken gingen rond en al snel zat de hele ploeg gezellig te met elkaar te eten.

Gezellig gezamenlijk lunchen

400 Meter

Na de officiële opening, waarbij het kleine olympisch vuur werd ontstoken, ging het nog maar wat harder regenen en kwam toch echt het startmoment: 400 Meter voor alle Rollatorwandelaars uit Aalsmeer. Er zijn teamleden die de 1000 meter wel hadden aangekund, maar met elkaar kan dat echter niet en daarom is gekozen voor de korte afstand zodat met elkaar als groep gelopen kon worden. Vlak voor de finish hebben de Aalsmeerse wandelaars even op elkaar gewacht en met elkaar kwam het hele team over de eindstreep! Allemaal een medaille! In de tent was er voor iedereen weer koffie en thee met Olympisch gebak. Het was druk bij de poffertjeskraam en bij een feest als dit wordt uiteraard gewoon rollatorpolonaise gelopen in de regen, als de echte Imca Marina life naar Mexico gaat.

Rode jassen

De 25 sportievelingen, rollatorwandelaars en begeleiders, zijn na afloop ook weer netjes door de touringcar bij het zwembad gebracht, van waar de vrijwillige chauffeurs van de club de mensen weer naar huis hebben gebracht. Er staan hele leuke foto’s op de facebookpagina van Rollatorwandelclub Aalsmeer, en ook op tv was de club door de rode jasjes goed herkenbaar. Al met al was het een bijzonder leuk evenement, waar zeker met veel plezier op teruggekeken gaat worden.

Aalsmeerse wandelaars in rode jassen.

Wandelen op woensdag

Ook meewandelen met de Rollatorwandelclub op woensdagochtend? U bent altijd van harte welkom, het wandelen begint om half elf bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Wanneer het vinden van een chauffeur om te brengen en te halen een probleem is, kan de Rollatorwandelclub gebeld worden via: 06-10196667. De groep zal haar uiterste best doen om een chauffeur te regelen.

Omdat de gezellige Rollatorwandelclub behoorlijk groeit, zijn de initiatiefnemers voor deze service ook op zoek naar mensen die op woensdagochtend even tijd hebben om iemand van huis naar de Waterlelie te brengen en na de koffie weer naar huis te brengen. Een kleine moeite, maar het maakt voor mensen het belangrijke verschil tussen thuis moeten blijven of mee kunnen doen. Bel met het bovenstaand telefoonnummer, of mail naar Rollatorwandelclubaalsmeer@gmail.com