Rode Kruis Vakantieweek Uithoorn erg geslaagd

Uithoorn. Begin september ging het Rode Kruis (locatie Uithoorn/De Kwakel) voor de vierde keer op vakantie met 36 gasten en 11 vrijwilligers. Dit keer ging de reis naar Lunteren in Gelderland, in Groepshotel Het Bosgoed, een heel mooi gebouw, speciaal ingericht voor oudere en mindervalide mensen. De omgeving is heel mooi en met een uitstekend programma is de reis weer druk en gezellig geworden. Met een combinatie van excursies, optredens in het hotel en een mengeling van vrije tijd voor wandelen, spelletjes of gewoon lekker relaxen met koffie, was er voor iedereen altijd iets te doen – of niet! Het programma bestond onder andere uit een optreden van een shantykoor, een boottocht vanuit Elburg, een busreis over de Posbank bij Arnhem – haarspeldbochten en verre uitzichten over het landschap – en winkeluitjes naar Barneveld en Lunteren. Dit werd allemaal afgerond met een Bonte Avond uitgevoerd door de vrijwilligers, een nostalgische – en soms hilarische – terugblik op de muziek van de Jaren ’50, en op de zonnige zondag met een heerlijke lunch in de openlucht, gevolgd door een prachtig concert gegeven door het Aalsmeers Saxofoon Kwartet. Al met al is deze week in een indrukwekkend hotel met een uitstekend restaurant, veel meer zon dan regen, een zeer geslaagde week geworden en zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan diverse sponsorbedrijven in Uithoorn, het vakantiecomité en vrijwilligers van de Rode Kruis vakantieweek. Geweldig!