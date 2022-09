Rode beuk in Schoolstraat (toch) omgezaagd!

Aalsmeer – De rode beuk in de Schoolstraat is vandaag, donderdag 8 september, omgezaagd. Even na het middaguur werd de cirkelzaag ter hand genomen en werd de boom tak voor tak ‘gestript’. Voor de dikke takken richting de bebouwing in de Dorpsstraat werd een kraan ingezet die zorgde dat de takken keurig op de straat werden gelegd. Rond zes uur was de ‘klus’ geklaard en restte slechts nog een lage, dikke stam.

Het bezoek van twee handhavers deed vermoeden dat de kapvergunning niet in orde was, omdat werd gemaand de werkzaamheden te stoppen. Het bleek echter dat voor het afzetten af en toe van de straat en de machines deels op de weg geen vergunning was aangevraagd.

Met nog drie dikke takken aan één kant leek stoppen geen optie meer, te gevaarlijk. Na over en weer bellen mocht de boom verder weggehaald worden.

De Fagus Sylvatica (rode beuk) was zo’n 100 jaar en stond in de tuin van de hoekwoning Dorps-/Schoolstraat. De beuk stond op de lijst beschermde bomen, maar het kappen tegenhouden door de gemeente bleek niet mogelijk. De beuk stond namelijk op eigen grond en volgens de huidige regels te dicht op de bestaande, overigens zwaar vervallen en verwaarloosde, bebouwing. Ook de ingediende bezwaren hebben het verdwijnen van dit stukje prachtig dorpsgezicht niet kunnen voorkomen.