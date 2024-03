Rock, blues, jazz en cabaret dit weekend

Aalsmeer – Op vrijdag 15 maart spelen er maar liefst zes bands in N201: Black Vinyl, Kaseto, Nick en Marit, Bacon Biscuit, Ignition en Berend Bandje. Afwisselend wordt getrakteerd op rock, country folk, jazz, metal en punkpop tijdens deze Bandbrouwerij-avond in muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg 90. De zaal is open vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 16 maart trakteert Roel C. Verburg op de cabaretvoorstelling ‘Rock ’n Roll’ in cultureel café Bacchus. In zijn derde theatershow Rock ’n Roll speelt Roel gitaar, zingt grappige liedjes en vertelt hij over de rockgeschiedenis en vergelijkt die met zijn eigen leven ‘on the road’. Beduidend minder sensationeel, maar nog steeds Rock ’n Roll. Tickets bij KCA via: www.skca.nl (of aan de zaal met pin betalen). Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Op zondagmiddag 17 maart verzorgt singer en songwriter Larry John McNally een optreden met Jay-P en Matthieu Brandt in De Oude Veiling. Een mix van blues, folk en jazz met literaire teksten gaan ten hore gebracht worden. Americana pur sang. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via: scr@pietergroenveld.com.

Jazz op de Haven

En zondagmiddag 17 maart is saxofonist, klarinettist en fluitist Lucas Santana te gast bij het Trio Jos van Beest met Hans Mantèl op contrabas en Ben Schröder achter de drums bij Jazz op de Haven. Aan Jazzy bossa nova’s zal het niet ontbreken bij deze geboren Braziliaan, die inmiddels veel bekendheid geniet in de Nederlandse muziekscene. Reken op een swingende middag bij Brasserie De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2. Iedere jazzliefhebber is welkom. Het optreden begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur, en de entree bedraagt uw/jouw gift (richtbedrag is 10 euro).

Foto: Lucas Santana zondag te gast bij Jazz op de Haven. Foto: KCA