Robot voor de klas op de Oosteinderschool

Aalsmeer – Leerlingen van groep acht van de Oosteinderschool hebben een workshop met Zorgrobot Robin gewonnen. Deze robot kan spelletjes spelen, voorlezen, rekenen of iemand gezelschap houden. Mits je hem daarvoor programmeert natuurlijk. En dát stond tijdens de workshop centraal. De leerlingen kregen deze workshop omdat zij de groep 8 winnaars waren van de techniekwedstrijd van TechNet Amstel & Venen. De prijs voor de beste groep 7 gaat naar de Antoniusschool uit De Hoef en de eerste klas van Vakcollege Thamen won de beste prijs voor de brugklassers.

Programmeren

Wie woensdagochtend langs de klas van juf Mieke en Eveline van de Oosteinderschool liep, keek raar op. Voor het schoolbord stond Zorgrobot Robin, een robot van 104 centimeter hoog. Hij ziet eruit als een klein mensje. Met twee armen, twee benen en een hoofd met twee grote, sprekende ogen. “De rol en taak voor robots wordt de komende jaren veel groter”, legt Yolanda uit. Zij geeft namens Edumeijsch de workshop. “Jullie generatie gaat er ongetwijfeld mee werken. In deze korte workshop zullen jullie zelf een aantal acties van de robot programmeren, zodat je kunt ontdekken hoe gemakkelijk dit in zijn werk gaat en hoe veelzijdig zijn mogelijkheden zijn. Aan het eind zullen we de resultaten aan elkaar presenteren.” De leerlingen gaan fanatiek aan de slag. Ze grinniken om de mogelijkheden die de robot heeft. Zo kan hij praten, dansjes uitvoeren, zijn hoofd draaien om iemand aan te kijken en in alle richtingen rijden. “Ik kan me wel voorstellen dat deze robot ons later zou kunnen helpen”, zegt een van de leerlingen. “Misschien kan hij wel iemand voorlezen of gezelschap houden als iemand zijn of haar partner verloren is.”

Ondersteuning van beroepen

Na ruim een half uur programmeren, wordt de tablet aan de robot gekoppeld. Nu kan hij laten zien wat de leerlingen hem hebben opgedragen. De resultaten zijn divers: Een aantal leerlingen heeft een dans voorbereid, anderen laten hem een mop vertellen. “Het doel van deze workshop is dat jullie zien en ontdekken hoe robots ons kunnen helpen”, rondt Yolanda het programma af. “Je ziet dat het alles met techniek te maken heeft, maar eigenlijk helemaal niet moeilijk is. De techniek gaat ons helpen in de ondersteuning van allerlei beroepen, denk aan het onderwijs en aan de zorg. Met die veelzijdigheid heb je nu een klein beetje kennisgemaakt.”

Excursie

De winnaars van de Antoniusschool en Vakcollege Thamen staat begin volgend schooljaar een excursie naar de TechniChallege in Nieuwkoop te wachten. De techniekwedstrijd is een initiatief van TechNet Amstel & Venen; een netwerk van bedrijven, overheden en onderwijs dat als doel heeft jongeren kennis te laten maken met techniek. Volgend schooljaar staat er weer een techniekwedstrijd op het programma. Kijk voor meer informatie op www.technetamstelenvenen.nl