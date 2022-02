Ringvaart pontje (tijdelijk) uit de vaart

Aalsmeer – Al sinds het pontje tussen de Uiterweg in Aalsmeer en de Aalsmeerderdijk in Haarlemmermeer vaart zijn er goede afspraken over het beheer van het pontje. Zo financiert de Haarlemmermeer het pontje en stuurt voor het gezamenlijke gebruik een rekening naar de gemeente Aalsmeer. Nu heeft de Haarlemmermeer eenzijdig besloten om het pontje stil te leggen.

Wethouder Robert van Rijn: “Het pontje is stuk gegaan en de Haarlemmermeer zou met een goed alternatief komen. Nu hebben zij eenzijdig besloten om het pontje uit de vaart te halen, zonder dat er zicht is op een alternatief. Aalsmeer is hierdoor overvallen. Nog los van de wijze van communiceren is dit niet conform de afspraak en we gaan hier de gemeente Haarlemmermeer op aanspreken.”

De gemeente Haarlemmermeer heeft, ook zonder overleg met Aalsmeer, besloten om een tijdelijke voet- en fietspont in te huren, tot een definitief besluit wordt genomen voor deze verbinding. Hopelijk wordt hier vaart achter gezet en kan binnenkort weer gebruik gemaakt worden van het pontje tussen Rijsenhout en Aalsmeer. Veel kinderen die in Rijsenhout wonen en in Aalsmeer op school zitten maken gebruik van dit pontje. Hierdoor kunnen ze veilig naar school fietsen. Deze belangrijke verbinding is daarom voor zowel Aalsmeer als Rijsenhout van essentieel belang.