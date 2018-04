Rijsenhout – De Rijzenspelers hebben zichzelf ook dit keer weer uitgedaagd. Ze gaan de boer op! Dat wil zeggen: ze spelen op een andere locatie en geen stuk met ingestudeerde teksten. Dit voorjaar spelen zij verschillende vormen van improvisatie toneel! De voorstellingen gaan onder andere lijken op het bekende televisieprogramma ‘De vloer op’.

In de sfeervolle ambiance van de Anna’s Hoeve boerderij zullen de Rijzenspelers zich voor u bloot geven. U bent welkom om suggesties te geven die de spelers in hun spel zullen moeten verwerken. Zij gaan u meenemen in verschillende, langere scenes. Er zal zeker worden gelachen, maar wellicht pinkt u een traantje weg of wordt u aan het denken gezet. Het wordt in ieder geval een onvergetelijke avond!

De Rijzenspelers gaan de boer op, regie door Petra Daalman, wordt opgevoerd op vrijdag 13, zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 april in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.rijzenspelers.nl of telefonisch 0297-327840.