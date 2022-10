Revue ‘Waar de wind waait’ door TV Kudelstaart

Kudelstaart – De creatievelingen van Toneelvereniging Kudelstaart brengen volgende maand een kakelverse, zelfgeschreven revue op de planken: ‘Waar de wind waait’. Het publiek wordt meegenomen naar de sneeuw en maakt een ritje in een skilift, gegarandeerd dat dit en doldwaze scene oplevert. Maar, er kan nog veel meer verwacht worden! Tijdens deze afwisselende avon worden niet alleen lachwekkende sketches op allerlei plekken in Europa gespeeld, maar komt zang en dans ook ruim aan bod. De liedjes op bekende melodieën zullen aanstekelijk werken, een Franse chanson zal een prachtige tranentrekker zijn, maar ook zal de hele zaal van links naar rechts bewegen op de bekende tonen van de Snollebollekes en mee willen doen met de wervelende dansen van een groep jongeren.

Toneelvereniging Kudelstaart wil graag een breed publiek in alle leeftijdsgroepen aanboren; een complete avond uit voor jong en oud. De speeldata zijn zaterdag 5 november met een feestelijke première waarbij het publiek extra in de watten wordt gelegd en er mooie prijzen te winnen zijn. Daarna is het op vrijdag 18 en zaterdag 19 november genieten van ‘Waar de wind waait’ in het Dorpshuis van Kudelstaart.

De kaartverkoop start zaterdag 22 oktober en is van 11.00 tot 13.00 uur in het Dorpshuis. Vanaf 24 oktober zijn kaarten à 12,50 euro ook verkrijgbaar bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en bij Slijterij Van Lammeren in Kudelstaart. In de winkels graag contant betalen. Via de geheel vernieuwde website kunnen vanaf 22 oktober online tickets besteld worden: www.toneelverenigingkudelstaart.nl.

Foto: Lia Bon en Tineke van Kleef, vertrouwde gezichten bij Toneelvereniging Kudelstaart.