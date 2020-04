Renovatie Barendebrug van start

Aalsmeer – Afgelopen maandag 6 april zijn alle verkeersborden geplaatst en vandaag, dinsdag is de aannemer, zoals aangekondigd, gestart met de werkzaamheden aan de Barendebrug in de Dorpsstraat. De karakteristieke brug gaat in ere hersteld worden. Het huidige metselwerk en de leuningen gaan gerenoveerd worden. Ook komt er een nieuwe fundering en een betonnen brugdek, zodat de nieuwe brug straks de bovenbouw kan dragen, want de hamei komt terug op de brug!

Varen

Op dit moment zit er nog extra versteviging onder de brug. Na het aanbrengen van de nieuwe fundering en versteviging van de brug is deze overbodig en wordt dit verwijderd. Hierdoor komt de doorgang onder de brug weer op zijn oorspronkelijke hoogte en kan er weer onderdoor gevaren worden. Zodra de brug weer open is voor verkeer wordt de naastgelegen voetgangersbrug opgeknapt. Deze renovatie wordt zoveel mogelijk in de zomervakantieperiode uitgevoerd.

Omleiding verkeer

Gedurende de werkzaamheden wordt al het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Van Cleeffkade. De omleidingsroutes en stremmingen zijn door middel van borden aangegeven.

Voetgangersbruggetje open

Voetgangers en fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het voetgangersbruggetje naast de Barendebrug. Deze blijft open voor het langzame verkeer. De planning is dat de werkzaamheden eind augustus zijn afgerond.