Renner Owen Geleijn wint bergprijs in Vredeskoers

Rijsenhout – Wielrenner Owen Geleijn is als lid van de nationale talentenploeg winnaar geworden van de bergtrui in de Vredeskoers, een wereldbekerwedstrijd voor beloften in Tsjechië. De 21-jarige renner uit Rijsenhout scoorde meer punten dan ploeggenoot Enzo Leijnse en een Noor, die tweede en derde werden. In het algemeen klassement eindigde Geleijn na vier wedstrijddagen met veel klimwerk als 64ste. Het succes van Geleijn is opmerkelijk omdat hij zich bij zijn team Jumbo Visma doorgaans moet wegcijferen als stille werker voor ploeggenoten. Adriaan Helmantel, coach van de nationale selectie, vond echter dat Owen in Tsjechië maar eens uit zijn schaduw moest stappen. Dat was niet aan dovemansoren gezegd.

Geleijn legde de basis voor zijn uitschieter op dag twee. Direct na de start ontsnapte hij met een Slowaak uit de groep en verzamelde op de lastigste heuvels in het parcours het maximum aantal te verdienen punten. Het tweetal bouwde intussen een voorsprong op van zeven minuten. Voor de reisgenoot van Geleijn lag diens klimtempo half koers echter te hoog. Het Rijsenhoutse wielertalent ging alleen verder, maar werd kort voor de finish nog opgeslokt door het voortrazende peloton. In de twee resterende etappes over bergen en heuvels raapte Owen in samenwerking met team- en clubgenoot Enzo Leijnse uit Amstelveen meer dan voldoende punten bij elkaar om zich te verzekeren van de blauwe bergtrui, zijn eerste aansprekende prijs in het semi-professionele wielrennen.

Overige resultaten van plaatselijke renners in het Pinksterweekend: Jeugdrenners Jytte Timmermans en Sven de Jong derde en vierde in Amstelveen, veteraan John Tromp zesde in Maassluis,

Foto: Owen Geleijn in de blauwe bergtrui leidt de kopgroep op een onverharde strook in de slotrit van de Vredeskoers in Tsjechië. Meteen achter hem team- en clubgenoot Enzo Leijnse uit Amstelveen.

Foto: GP Jeseniky.