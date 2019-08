Renner Owen Geleijn naar belofteteam Jumbo-Visma

Rijsenhout – Wielrenner Owen Geleijn wacht met ingang van het nieuwe seizoen een mooie overstap van de categorie junioren naar de eliterenners. De 18-jarige Rijsenhouter heeft een plek gekregen in het pas opgerichte opleidingsteam van Jumbo-Visma, de ploeg van onder meer Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Wout van Aert en nieuwkomer Tom Dumoulin. Behalve Geleijn krijgen nog twaalf talenten een kans om bij de nieuw opgerichte team hun sportcarrière verder uit te bouwen: zeven Nederlanders, twee Duitsers, een Nieuw-Zeelander en een Ier. Oud-renner Robert Wagner wordt ploegleider van het gezelschap.

Het opleidingsteam van Jumbo-Visma gaat volgend jaar starten in wedstrijden in binnen- en buitenland waaraan ook profs van Pro-Continentale teams kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen de talenten in actie komen in veldritten en mountainbike-wedstrijden.

Owen Geleijn behoort al een aantal jaren tot de betere renners in zijn leeftijdscategorie. Hij behaalde topklasseringen in Nederlandse klassiekers, heeft een goede sprint in de benen, is een sterke veldrijder en ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker als een klimtalent in races in Limburg en de Ardennen. Vorig jaar werd hij onder meer winnaar van de Klimomloop van Berg en Terblijt, de lastigste juniorenrace in Nederland. Dit seizoen behaalde Geleijn, die ook uitkwam voor de nationale selectie, een lange reeks top tien-klasseringen, maar een zege was er tot nu toe nog niet bij.

Foto: Het opleidingsteam van wielersponsor Jumbo-Visma werd gisteren voorgesteld in Veghel, de thuisbasis van supermarkt-keten Jumbo. Owen Geleijn staat vierde van rechts, herkenbaar aan zijn blonde haar.

Foto: Team Jumbo-Visma