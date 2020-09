Renner Eekhoff helper van ritwinnaar in Tour

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff (Team Sunweb) gaat aankomende dinsdag 29 september van start in de vijfdaagse Binck Bank Tour als helper van Soren Kragh Andersen, tweevoudig ritwinnaar in de afgelopen Ronde van Frankrijk. In eventuele massasprints zal de Rijsenhoutse renner ook het pad moeten effenen voor zijn Italiaanse ploeggenoot Alberto Dainese.

De overige renners van Team Sunweb zijn Kanter, Sütterlin, Asbjorn Andersen en Stork. De Binck Bank Tour is de belangrijkste etappewedstrijd van Nederland en België. De start is in Blankenberge. Finishplaatsen zijn Ardooie, Vlissingen (tijdrit), Aalter, Sittard en Geraardsbergen. Favorieten voor de eindzege zijn, behalve Kragh Andersen, Teunissen, Mathieu van der Poel, Lampaert, Gilbert, Sénéchal, Mads Pedersen en Stybar. Live beelden van de wedstrijd zijn te zien bij de Vrt en Eurosport.

NK tijdrijden

Voor belofterenner Owen Geleijn van opleidingsteam Jumbo-Visma zit het wegseizoen er bijna op. Mogelijk start hij nog in de Omloop van de Braakman en Parijs-Tours U23. De selecties zijn nog niet bekend gemaakt. Wel is Owen Geleijn zeker van deelname aan het NK tijdrijden voor beloften op 7 oktober in Emmen. Broer Tristan Geleijn klasseerde zich afgelopen zaterdag als 19de in Sloten.

Jeugdwedstrijden

Bij jeugdwedstrijden om het kampioenschap van Waterland finishte de Aalsmeerse Jytte Timmermans (11 jaar) in het peloton. Door oponthoud in de laatste bocht verspeelde zij de kans op een prijs biedende klassering. Bij de 14-jarigen reed Jari Buskermolen (Kudelstaart) de race netjes uit.

Veteranen

Veteraan John Tromp werd zaterdag tiende in Rotterdam en een dag later achtste in de Waarderpolder bij Haarlem. Handbikers Jetze Plat (Vrouwenakker) als ligger en Tim de Vries (Vinkeveen) als knieligger, beiden lid van regioclub UWTC, voegden in Sloten (tijdrit) en Nieuwegein (wegrace) ieder twee nationale titels toe aan hun indrukwekkende erelijst.

Foto: Wielrenner Nils Eekhoff. Foto: Sunweb@