René Bultena verlaat de gemeenteraad

Financiële kennis zal gemist worden

De Ronde Venen – Gemeenteraadslid en voormalig fractievoorzitter van Ronde Venen Belang, René Bultena, geeft zijn zetel in de gemeenteraad van de Ronde Venen op. Reden hiervoor is een verhuizing naar het Waddeneiland Terschelling. Met het vertrek Van Bultena gaat in de fractie van Ronde Venen Belang en in gemeenteraad veel kennis verloren op financieel gebied.

René: Zolang ik mij kan herinneren hebben de Waddeneilanden mijn speciale belangstelling gehad. Ik had mij voorgenomen ooit een keer daar te gaan wonen. En deze mogelijkheid deed zich voor. Ik heb een mooi huis gevonden in een van de oudste straatjes op Terschelling. Per 4 november heb ik mij daar ingeschreven. Dit betekent automatisch dat je geen raadslid meer kan zijn in De Ronde Venen. Daarom heb ik na afloop van de besluit nemende vergadering van 2 november de burgemeester gebeld om hem persoonlijk op de hoogte te stellen.



Financiële kennis alom gewaardeerd

De fractie van Ronde Venen Belang was al sinds de zomer op de hoogte van het op handen zijnde vertrek van René Bultena. Fractievoorzitter Maarten van der Greft: “We hebben van de zomer tijdens onze coronaproof barbecue René van harte gefeliciteerd met zijn nieuwe huis op Terschelling. Natuurlijk hadden we hem liever voor de fractie behouden, maar we gunnen hem deze buitenkans. Met het vertrek van René vertrekt er ook heel veel kennis op het gebied van gemeentefinanciën. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele gemeenteraad. Zijn financiële kennis werd in de raad en bij het ambtelijk apparaat alom gewaardeerd. Gelukkig voor ons mogen we altijd op René terugvallen. Hebben we direct een goed excuus om naar Terschelling te gaan.”



Opvolging

Maarten van der Greft: “Nu bekend is dat René vertrekt gaan we samen met de griffier de procedure volgen om de opvolger in de raad te benoemen. We beschikken over een uitgebreide lijst met goede mensen, dus dat komt goed. Dit proces is net in gang gezet en we hopen komende raadsvergadering een nieuw raadslid te kunnen benoemen. Hoe dat gaat in deze tijd van Corona weet ik niet.”