‘Reisbureau de wereld’ van start bij IKC Triade

Aalsmeer – Bij IKC Triade is op woensdag 10 mei het nieuwe schoolbrede thema gestart ‘Reisbureau de wereld’. De kinderen hebben afgelopen maandag een lege boarding pass meegekregen, hierop mochten zij zelf een bestemming invullen. Woensdag mochten ze met deze boardingpass ‘inchecken’.

Tijdens dit thema gaat er op verschillende manieren een reis rond de wereld gemaakt worden. Er worden spellen gespeeld, gekookt en verschillende workshops gevolgd. In de groepen worden verschillende thema’s besproken. In de groepen 1/2 worden er activiteiten gedaan aan de hand van het prentenboek ‘De schoenen van de zeemeermin’.

Groepen 3 en 4 leren over verschillende talen, eetgewoonten en de vlaggen. Groep 5 leert over het continent Azië en groep 6 over het continent Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De groepen 7 en 8 gaan het hebben over grote steden, wat er te doen is en waarom veel mensen daarheen gaan.