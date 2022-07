Reddingsboten paraat bij Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Tim van der Hooft (33) werkt als projectleider in de IT en heeft een drukke baan. Een paar weken geleden is hij vader geworden van een tweede kind. Daarnaast maakt hij tijd vrij om als trainer jonge mensen bij de Watersportvereniging Aalsmeer bekend te maken met het water en te leren zeilen. Dat doet hij al vijftien jaar. Zijn motivatie: “Kinderen enthousiast maken voor het water.” Tim is al meerdere jaren voor de organisatie van Vuur en Licht op het Water de contactpersoon voor het organiseren van de bemanning van twee reddingsboten van de Watersportvereniging Aalsmeer. Deze ‘rescueboten’ varen mee in de stoet verlichte boten en zijn een belangrijk onderdeel van het veiligheidsplan voor het evenement. Samen met Rens Bleeker (21) en Reinier Hooijman (23) ontspint zich een gesprek over de betekenis van de reddingsboten. Om te beginnen is een vaarbewijs nodig en een rescuebewijs. Het rescuebewijs van het Nederlands Watersportverbond is vereist om bemanningslid op een reddingsboot te kunnen zijn. Het is belangrijk om te leren hoe met een reddingsboot snel en effectief te handelen om gevaarlijke situaties het hoofd te bieden en eventuele slachtoffers uit het water te halen. Dat is niet mis en vraagt om gemotiveerde mensen die zich verantwoordelijk willen opstellen, ook tijdens moeilijke omstandigheden op het water.

Echte fans

Al snel klinkt door dat Tim, Rens en Reinier echte fans van Vuur en Licht op het Water zijn. Reinier studeert, werkt als bouwer van apps en is wedstrijdzeiler: “We willen er gewoon bij zijn en vinden het vuurwerk op het water fantastisch. Als het stil wordt op het water in afwachting van het vuurwerk en dat het vuurwerk dan losgaat, dat vind ik echt een emotioneel moment.” Rens werkt als barman en is meubelmaker. Hij bouwt een houten zeilboot en vult Reinier aan: “Toen ik met mijn vriendin op de boot het vuurwerk beleefde, was dat voor haar een van de mooiste herinneringen van haar leven. Zo ver gaat dat.”

“Prachtig evenement”

Alle drie verklaren de mannen zich bereid om nog vele jaren betrokken te blijven bij Vuur en Licht op het Water. “Het is een prachtig evenement. Het is lekker op het water.” Tim: “Er is vanuit de watersportvereniging veel belangstelling om op een reddingsboot mee te varen. We gaan dan ook een derde boot bemannen op 3 september.” Alle activiteiten van de reddingsboten zijn gebaseerd op de inschakeling van vrijwilligers. Ze krijgen een drankje, chips en een reep mee. Maar op 3 september krijgen ze als aardigheidje ook een FM radio. Daarmee kunnen ze afstemmen op FM 105.9 waar Radio Aalsmeer de muziek uitzendt, waarmee het vuurwerk begeleid wordt en één geheel mee vormt.

Foto: Van links naar rechts: Reinier Hooijman, Tim van der Hooft en Rens Bleeker.