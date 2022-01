Recordomzet bloemen- en plantenexport

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit 2021 af met een nieuw record van maar liefst 7,3 miljard euro. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De exportwaarde van snijbloemen steeg met 25% en komt daarmee uit op 4,4 miljard euro. Voor planten nam de exportwaarde toe met 17% naar 2,9 miljard euro.

“We zijn trots dat we als sector deze mijlpaal hebben bereikt, al ligt de oorzaak van deze groei voornamelijk bij de hogere inkoopprijzen van producten. Handelaren hebben ook te maken met hoge transportkosten en personeelstekorten”, stelt Matthijs Mesken, directeur van de VGB.

“Voor dit jaar zien we een aantal nieuwe zorgen op ons afkomen. De spanningen tussen Rusland en het Westen houden wij nauwlettend in de gaten, evenals de ontwikkelingen rondom Covid en Brexit en de aangescherpte fytosanitaire eisen die daarmee gepaard gaan. In de aanloop naar de belangrijke bloemengeefdagen hopen we dat de schaarste van producten niet verder toeneemt, ten gevolge van hoge gasprijzen die sommige kwekers doet besluiten hun kassen niet te verwarmen. Het belooft weer een spannend jaar te worden en we kijken er als sierteeltsector naar uit om consumenten ook dit jaar weer blij te maken met onze mooie producten”, laat Mesken weten.