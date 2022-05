Reconstructie Zijdstraat uitgesteld: Geen kabels!

Aalsmeer – De planning voor de reconstructie van de Zijdstraat, Punterstraat en het Molenplein moet gewijzigd worden wegens leveringsproblemen van laagspanningskabels. Liander heeft de gemeente laten dat deze specifieke kabels niet op korte terijn voorradig zijn en dat de levering hiervan nog maanden kan duren.

Van april tot en met september zouden, na een kleinschalige bodemsanering van twee locaties tussen de Dorpsstraat en het Molenplein, de nutsbedrijven de gasleiding, waterleiding en laagspanningskabels in de Zijdstraat vervangen worden.

Saneringswerkzaamheden

De gemeente heeft nu besloten om de nutswerkzaamheden uit te stellen totdat bekend is wanneer de nodige kabels weer leverbaar zijn. Wel is gestart met de saneringswerkzaamheden. Een aanvang is reeds gemaakt bij het Boekhuis en Waning Tweewielers. De winkels zijn en blijven overigens gewoon bereikbaar en doorgaand verkeer voor voetgangers (fietsers) is mogelijk.