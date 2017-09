Politie redelijk snel bij meldingen

Aalsmeer – De politie probeert bij spoedmeldingen altijd zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Vanuit het basisteam Aalsmeer-Uithoorn wordt dit 24 uur per dag en 7 dagen per week nagestreefd. Recent heeft het team de reactietijden betreffende de eerste helft van 2017 te horen gekregen, net als overigens alle andere politieteams in Nederland.

Uit de cijfers blijkt dat de agenten in Aalsmeer en Uithoorn bij de meeste spoedmeldingen binnnen tien minuten op de plaats van bestemming zijn. Hiermee zit het team iets onder het landelijke gemiddelde. Dit kan onder andere te maken hebben met de grootte van het gebied. “We streven naar een verbetering”, laat het team via facebook weten.

Bron: www.politie.nl