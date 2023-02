RBV: ‘Experiment’ voor Schiphol onacceptabel

Aalsmeer – Minister Harbers heeft de bewoners in de Schipholregio krimp beloofd. Maar door een foute berekening kan hij dat niet waarmaken. De minister wil namelijk Schiphol alle ruimte geven om kosten wat het kost de hub-functie (de overstappers) van de luchthaven in stand te houden.

Geluidsgrenzen oprekken

En daarom komt de ministier met een zogenaamd ‘experiment’ uit de hoge hoed, dat ten koste gaat van de gezondheid van inwoners. De minister wil de geluidsgrenzen voor vliegtuiglawaai in bepaalde gebieden flink oprekken, waardoor omliggende gemeenten te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast. Een ware nachtmerrie, zeker voor inwoners van Aalsmeer die flink meer geluidshinder zullen gaan ervaren. Deze voorgestelde ‘experimenteer regeling’ geldt voor een jaar en kan eventueel met nog een jaar worden verlengd.

Gezondheid verder in gevaar

“Dat vliegtuiglawaai invloed heeft op onze gezondheid is al langere tijd bekend. En ook dat de huidige geluidsnormen fors hoger liggen dan wat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit oogpunt van gezondheid toelaatbaar acht. In feite speelt de minister met deze experimenteerregeling met onze gezondheid”, aldus de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).

Onacceptabel

De Stichting vindt dit experiment onacceptabel en geeft aan dat een gezonde leefomgeving een mensenrecht is en dat krimp ten gunste moet komen van alle inwoners in de Schipholregio.

Reageren

De overheid geeft iedereen die dit aangaat de mogelijkheid om op de regeling te reageren. Gebruik daarvoor de link: https://www.internetconsultatie.nl/experimenteerregeling_schiphol/b1 en klik vervolgens op: ‘reageren op deze consultatie’. De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder roept inwoners op om vooral te reageren. “Aalsmeer heeft zonder dit ‘experiment’ al genoeg (te veel) overlast van ‘buurman’ Schiphol”, aldus de Stichting. Reageren kan tot en met 23 februari aanstaande. Kijk voor meer informatie op: www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl