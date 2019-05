Rabobank ondersteunt DownTown Ophelia

Aalsmeer – Zaterdag 22 juni vindt voor de derde keer het grote evenement DownTown Ophelia plaats in de Ophelialaan. Een evenement met een boodschap, want de organisatie wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook kansen verdienen op de arbeidsmarkt. Zij mogen laten zien dat ook zij onder andere achter een kassa kunnen zitten, klanten te woord kunnen staan en in de horeca kunnen helpen.

Een dergelijk groot evenement kost geld en de organisatie is op zoek gegaan naar sponsorinkomsten vanuit het lokale bedrijfsleven. Ook om de JIJ & Ik Cadeauwinkel voort te laten bestaan, want alles wat over blijft gaat naar deze bijzondere winkel waar mensen met een beperking werken.

Mooi initiatief

Net als voorgaande jaren draagt Rabobank Regio Schiphol weer haar steentje bij aan het evenement. Een grote steen zelfs, want ze zijn bij deze derde editie de hoofdsponsor. “Wij ondersteunen dit mooie initiatief graag”, legt Ron Leegwater (marketing en communicatie) van Rabobank Regio Schiphol uit. “Werk vinden voor deze doelgroep blijft lastig en mede door DownTown Ophelia krijgen werkzoekenden met een verstandelijke beperking kansen.Dat de Jij & Ik Winkel in de Ophelialaan gekomen is, is daar een mooi voorbeeld van. En dat DownTown Ophelia nauw samenwerkt met Ons Tweede Thuis vinden wij prachtig. Samenwerken en verbinden kunnen wij alleen maar toejuichen. Wij kunnen niet anders dan dit goede doel ondersteunen vanuit de bank.”

Sportactiviteit

Het bestuur van DownTown Ophelia is heel blij met de ondersteuning vanuit de bank. Ingrid Kranenburg, Karin Hulleman, Frank Wind en Ilse Zethof wilden er graag een officieel momentje van maken en in het bijzijn van Arjan Bot (zakelijk adviseur Rabobank), Gert Labots (particulier adviseur Rabobank) en Ron Leegwater werd een sponsorovereenkomst ondertekend.

“We wilden naast de sponsoring iets extra’s betekenen voor het evenement en daarom zijn we op de braderie te vinden met een leuke sportactiviteit in samenwerking met Sportservice Aalsmeer. Iedereen kan door middel van een snelheidsmeter zien hoe hard je een bal kan gooien, trappen of slaan. Per onderdeel kunnen prijsjes gewonnen worden. Ieder uur zijn er winnaars”, vertelt Ron.