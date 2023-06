Raadhuisplein voor 1 dag omgetoverd tot speelplein￼

Mijdrecht – Met een opblaasbare voetbalkooi en diverse “stoepjes” om het spel Stoepranden te kunnen spelen, werd het Raadhuisplein in Mijdrecht woensdag 14 juni omgetoverd tot speelplein. Die dag was het Nationale Buitenspeeldag. Diverse kinderen speelden even mee en omstanders bleven staan voor een praatje. Buitenspelen verbindt.

De speelattributen liggen nog maar nét klaar als 3 jonge meiden zich melden. Ze komen uit Vinkeveen en gaan een middagje winkelen in Mijdrecht. “De opblaasbare voetbalkooi maakte ons nieuwsgierig”, vertelt Sarah. “Dat wilden we wel proberen.” Aansluitend laten ze zich verleiden om ook het spel Stoepranden te proberen. Ze hebben veel lol. “Dit spel speel ik ook wel eens met mijn broertje”, vertelt Isa-Beau. “Dat kan gewoon bij ons in de straat. Ik vind het wel leuk, maar ik ben er niet zo goed in.”

Stoepje gooien

Terwijl de meiden proberen de bal bij elkaar op het ‘stoepje’ te gooien, melden 2 broertjes zich bij de voetbalkooi. “We zijn in het dorp om waterpistolen te kopen”, vertelt hun moeder lachend. “Dat past helemaal bij dit warme weer. Eigenlijk zouden mijn zoons nu voetbaltraining hebben bij Argon, maar het seizoen is afgelopen. Zij zijn zó dol op voetbal, dus ze baalden dat er voorlopig geen training meer is. Toen ze zagen dat je hier ook kunt voetballen, wilden ze gelijk meedoen.” Doel van de speelmiddag is zoveel mogelijk kinderen uit te nodigen te komen spelen en volop te bewegen. Diverse partijen zijn betrokken: gemeente De Ronde Venen, Team Sportservice en het Jongerenwerk van De Ronde Venen. Zij vormen samen het JOGG-team. Dat houdt in dat bewegen meer is dan sporten bij een sportvereniging alleen. Buitenspelen maakt daar ook een belangrijk onderdeel van uit. Datzelfde geldt voor wandelen of fietsen naar school. Deze week is het de Week van de Gezonde Jeugd. Op allerlei manieren kunnen inwoners zien en ervaren dat het zetten van gezonde stappen helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. De gemeente stimuleert het drinken van water, biedt fruit aan en nodigt uit tot buitenspelen.

Goud in je Wijk

Gemeente De Ronde Venen wil inwoners erop attent maken dat zij ook zelf gemakkelijk activiteiten in de buurt kunnen ontplooien. Daarvoor is bewonersbudget Goud in je Wijk. Met deze financiële ondersteuning kunnen inwoners activiteiten organiseren die de sociale cohesie in de wijk bevorderen. Inwoners kunnen een springkussen huren, een buurtsportdag bedenken of het pleintje eens opknappen met plantenbakken en bankjes. Ook ideeën? Laat het weten. Ga naar www.derondevenen.nl/goudinjewijk

Foto: Team Sportservice en het Jongerenwerk (het JOGG-team) voor de opblaasbare voetbalkooi