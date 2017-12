Alle Qui Vive besturen tekenen nieuwe beheersover-eenkomst

De Kwakel – Vorige week werd in het Qui Vive clubgebouw aan de Vuurlijn door de besturen van hockey, tennis en de stichting sportaccommodatie de nieuwe beheersovereenkomst getekend waarin alle afspraken over het gebruik van het gezamenlijke clubgebouw zijn vastgelegd. Hockeyvoorzitter Rob Das is blij met dit resultaat: “Ik zie het als een historisch moment omdat aan de inhoud de afgelopen jaren intensief is gewerkt. Mijn bourgondische inslag zei meteen dat het officiële tekenmoment gevierd moest worden met een door ons horecateam verzorgd etentje. Het huidige stichtingsbestuur is er als eigenaar van het clubhuis in geslaagd om over de uiteenlopende standpunten van hockey en tennis uiteindelijk toch een overeenstemming tussen de betrokken partijen te bereiken. Zonder hun goede inspanningen was het absoluut niet gelukt. Vergeet niet dat zij te maken hebben gehad met een verschil van inzicht tussen de beide verenigingen over verrekeningen van de horeca welke voortkomen uit het seizoen 2009/2010. Omdat het over grote bedragen ging heeft dit knelpunt bij de onderhandelingen steeds een niet onbelangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk is er een resultaat waarmee iedereen blij is. Het succes hiervan mag elk lid van het stichtingsbestuur, onder leiding van Joop Hoogkamer, naar zich toerekenen. (meer hierover leest u woensdag 3 januari in de Nieuwe Meerbode)