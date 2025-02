PvdA/GroenLinks: “Geen vierde wethouder en einde aan stoelendans”

De Ronde Venen – Op donderdag 30 januari werd in de gemeenteraad van De Ronde Venen de situatie besproken die is ontstaan in de gemeenteraad en het college. Zo is er een Ronde Venen Belang (RVB) wethouder opgestapt wegens gebrek aan vertrouwen van de eigen fractie, de andere RVB-wethouder stapte uit de eigen partij en kwam een maand later weer terug en RVB wil een nieuwe 4e wethouder, terwijl het college heeft aangegeven dat dat niet nodig is. Daarnaast speelt de overstap van verschillende raadsleden naar andere fracties. Een onwenselijk situatie.

Fractievoorzitter Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): “We hebben met toenemende verbazing de ontwikkelingen gevolgd. Ontwikkelingen die we vooral moesten vernemen via persberichten en sociale media. Er ligt denken wij een belangrijke verantwoordelijkheid bij de coalitie en vooral Ronde Venen Belang om het bestuur weer stabiel te krijgen. Dat betekent ook het doen van concessies, zoals geen 4e wethouder.”

Gebrek aan vertrouwen in college

De situatie in het college begon eind vorig jaar toen wethouder Huib Zevenhuizen aangaf te stoppen als wethouder, omdat hij van zijn eigen Ronde Venen Belang fractie te weinig vertrouwen zag. Ronde Venen Belang communiceerde vervolgens een andere lezing op sociale media, namelijk dat de wethouder zou stoppen om een ‘nieuwe stap in zijn carrière en persoonlijke leven te zetten’. Tegelijkertijd besloot wethouder Maarten van der Greft om uit RVB te stappen en als onafhankelijk wethouder door te gaan. Na gesprekken met RVB is hij een maand later echter weer terug bij de partij.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven tot de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar met drie wethouders de rit uit te kunnen zitten. Toch wil Ronde Venen Belang een nieuwe 4e wethouder in het college hebben, wat gepaard gaat met zo’n 150.000 euro aan extra kosten. Dat terwijl de gemeente al moeite heeft om de begroting voor 2026 sluitend te krijgen, omdat gemeenten in dat zogeheten ‘ravijnjaar’ veel minder geld krijgen van de Rijksoverheid.

Onbestuurbare gemeente

PvdA/GroenLinks heeft aangegeven dat de coalitie zich in moet inspannen om de relatie met het college te herstellen en zo te houden. Niemand is er immers bij gebaat als een gemeente onbestuurbaar wordt omdat mensen niet met elkaar door één deur kunnen. Dat zorgt niet voor vertrouwen bij inwoners.

Wat PvdA/GroenLinks betreft komt er ook geen 4e wethouder. Een 4e wethouder is immers niet nodig, kost alleen maar extra geld en RVB is met Maarten van der Greft nog steeds in het college vertegenwoordigd. Voor datzelfde geld kan bijvoorbeeld ook de inkomensondersteuning voor inwoners met de laagste inkomens worden verruimd. Voor alsnog blijft RVB echter bij het plan om in februari een 4e wethouder voor te dragen.



Einde aan de stoelendans

Naast de ontstane situatie in de coalitie en het college heeft de gemeenteraad ook te maken met een ware stoelendans. Zo stapte eind vorig jaar een raadslid van RVB uit de eigen fractie en sloot zich niet veel later aan bij de VVD. Deze maand werd een nieuw raadslid voor Inwonerscollectief geïnstalleerd dat vervolgens direct overstapte naar Lokaal en Fair en daarmee Inwonerscollectief uit de raad liet verdwijnen.

PvdA/GroenLinks heeft aangegeven dat het overstappen naar andere fracties onwenselijk is en dat fracties zetels van andere partijen ook niet moeten willen accepteren. Dat het wettelijk mag, betekent niet dat je het moet willen. De partij stelde verder voor om met elkaar de afspraak te maken om dit niet meer te doen.

Pieter Kroon: “We hopen dat er een einde komt aan de stoelendans, RVB afziet van een 4e wethouder en de rust terugkeert in het college en de gemeenteraad. Er staan immers nog genoeg belangrijke dossiers op de agenda, waarbij het belangrijk is dat er goede besluiten genomen worden. Zoals het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Als dat niet lukt, is PvdA/GroenLinks altijd bereid om een bijdrage te doen aan een stabiel en slagvaardig gemeentebestuur.”

Foto: aangeleverd