PvdA Aalsmeer op campagne

Aalsmeer – Een stralende blauwe hemel, ontluikende bloesems aan de bomen en een opgewekte stemming onder de deelnemers aan de presentatie van de Partij van de Arbeid die zich afgelopen zaterdag succesvol op verkiezingspad bevond in Kudelstaart. Standplaats: Place to bieb.

Een op smaakvolle wijze ingerichte bakfiets deed dienst als ‘propaganda-centrum, waar wervend materiaal voor handen was. En wie mondeling meer wilde weten kon terecht bij de enthousiaste deelnemers//lijsttrekkers van de PvdA die deskundig op de verschillende vragen antwoord wisten te geven.

Woningen en ‘de knip’

Er was een goede belangstelling en opvallend waren de vele vragen betreffende betaalbare woningen voor met name jongeren en ook ouderen waaraan, zoals bekend in heel Aalsmeer en Kudelstaart, een schrijnend gebrek is. Met name de PvdA zet zich mede in voor de woningzoekenden met de smalle beurs.

Dat er vragen kwamen over ‘de knip’ in het wegennet, inmiddels een veelbesproken en alom door de Aalsmeerders bekritiseerd onderwerp is, lag voor de hand. Ongetwijfeld is hierover het laatste woord nog niet over gesproken.

Zaterdag op Poldermeesterplein

Het uitwisseling van woorden en discussies, het werden interessante uren. Maar er was meer: er was chocomel met slagroom en er waren koekjes en cakes, uiteraard in de traditioneel bij de PvdA passende kleur rood. De folders en pamfletten met duidelijke uitleg hadden gretig aftrek.

Aanstaande zaterdag 5 maart verplaatst de openluchtbijeenkomst zich naar het Poldermeesterplein in Oosteinde waar de PvdA van 11.00 tot 13.00 uur aanwezig zal zijn.