Pubquiz voor teams in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Januari hoeft geen saaie maand te zijn, want het Buurthuis Hornmeer organiseert een avond vol kennis en gezelligheid tijdens de pubquiz op zaterdag 27 januari. Teams zijn welkom om hun kennis te testen en vrienden en familie uit te dagen om te laten zien wie de slimste is!

De pubquiz begint om 19.30 uur en vindt plaats in Buurthuis Hornmeer, gelegen aan de Dreef 1. Het belooft een avond vol plezier en uitdaging te worden. Teams van drie tot en met vijf personen kunnen zich nu aanmelden vóór 25 januari door een e-mail te sturen naar buurthuishornmeer@gmail.com. Vermeld in de e-mail je teamnaam en het aantal teamleden. Deelname is 5 euro per persoon, te betalen op de avond zelf.

Mis deze kans niet om je kennis te testen en nieuwe mensen te ontmoeten in een gezellige sfeer in Buurthuis Hornmeer!