PS-verkiezing: BBB grootste groeier in Aalsmeer!

Aalsmeer – De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezing op woensdag 15 maart is bekend. In Aalsmeer gingen 14.612 mensen naar de stembus, een opkomstpercentage van 62,1 procent. En dat is meer dan in 2019 toen 13.845 inwoners (60,6%) naar de stembus gingen. Net als de landelijke trend is in Aalsmeer veelvuldig gestemd op de Boer Burger Beweging (BBB). Liefst 2426 inwoners (16,7%) kozen voor de partij van Caroline van der Plas. De VVD was minder populair ten opzichte van 2019, maar bleef BBB net voor met totaal 2597 stemmen (17,9%).

Verder in Aalsmeer en flinke groei van JA21, (1270 stemmen: 8,8%), en de PvdA (1071 stemmen: 7,4%). Het CDA dook net iets onder deze aantallen en kreeg totaal 1061 stemmen (7,3%), een daling van zo’n 600 kiezers in vergelijking met 2019. Ook in de lijn van de landelijke uitslag is de enorme daling van het Forum voor Democratie (FvD), van 2942 stemmen naar slechts 536 (3,7%). Redelijk stabiel is de uitslag voor D66, Groen Links (GL), Partij voor de Vrijheid (PVV) en Partij voor de Dieren (PvdD). Meer vertrouwen is gegeven aan 50Plus ( 562 stemmen, 3,9%) en nieuwkomer Volt schaarde 376 inwoners (2,6%) achter zich.

1. VVD: 2597, 17,9%

2. BBB: 2426, 16,7%

3. JA21: 1270, 8,8%

4. PvdA: 1071, 7,4%

5. CDA: 1061, 7,3%

6. GL: 832, 5,7%

7. D66: 810, 5,6%

8. PVV: 777, 5,4%

9. PvdD: 537, 3,7%

10. FvD: 536, 3,7%

Er zijn in Aalsmeer 53 blanco stemmen uitgebracht. Een exact gelijk aantal als in 2019. Het vertrouwen in de politiek is wel dubbel zo laag als gekeken wordt naar het aantal ongeldige stemmen: 51 in 2023 tegenover 27 in 2019. Het betreft overigens de voorlopige uitslag. Vrijdag 17 maart volgt de definitieve uitslag.