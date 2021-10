Project Lief en Leedstraten in Aalsmeer van start

Aalsmeer – Donderdag 7 oktober vond in de foyer van De Oude Veiling de opening van een bijzonder project plaats. Het was wethouder Wilma Alink die het logo van de Lief & Leedstraat (klein gebaar, groot effect) onthulde. Zij werd daarbij geassisteerd door initiatiefnemer Ton Harte, Helma Keessom en Milena Luteijn van Participe en Chantal van Hilst, één van de gangmakers.

Week van de eenzaamheid

Het was in de zomer van 2020 dat Ton Harte en een aantal fractieleden een bezoek brachten aan Rotterdam waar toen nog de huidige minister Hugo de Jonge wethouder was. Deze vertelde over een sociaal project met als doel dat buren wat meer naar elkaar gingen omkijken. Dat leek Ton Harte ook wel iets voor Aalsmeer, dus werd er een motie ingediend. Daar werd ietwat terughoudend op gereageerd. Zoiets was er in Aalsmeer toch niet nodig? Het verzoek kwam in een la terecht, niet helemaal onderop de stapel maar toch. Het was Wilma Alink die het verzoek weer uit de la viste om er samen met Helma Keessom mee aan de slag te gaan. Zo kon aan het begin van de zomer het traject van de Lief & Leedstraat van start gaan.

Zeker tijdens de corona periode was het percentage inwoners dat zich regelmatig eenzaam voelde maar liefst 36 procent, zo vertelde wethouder Alink. De wekelijkse clubuitjes werden gemist evenals het bezoek. Een paar straten pakten het project op en al snel bleek het een groot succes. De bewoners kregen een gezicht en voelden zich gehoord en gezien, waardoor het gevoel van eenzaamheid verdween. Alle reden om in het kader van de landelijke week van de eenzaamheid een actie op touw te zetten die moest zorgen voor meer bekendheid. En dat lukte, want aan het einde van de middag wisten de gangmakers Marjonne de Niet en Chantal van Hilst met hun enthousiaste betoog heel wat navolgers te krijgen. Telkens weer klonk er een jubelende bel wanneer een nieuwe straat zich had aangemeld. “Het werd de dag van de ontmoeting”, aldus Helma Keessom.”Hoeveel straten kent Aalsmeer?”, was de vraag van de wethouder. Het blijken er 216 te zijn. De kop is er af, er zijn inmiddels 13 Lief en Leedstraten, maar de wens is dat Aalsmeer/Kudelstaart binnen een jaar 150 Lief en Leed straten heeft.

Lief & Leedpotje

In de fleurige flyer staan eenvoudige spelregels vermeld. Er zijn minimaal twee mensen per straat die het initiatief ondersteunen. Dat zijn de gangmakers. Door het Lief & Leedpotje kan een straat aandacht besteden aan persoonlijk lief en leed door af en toe een kleine attentie namens alle bewoners te kopen. Een bloemetje, een presentje of een reep chocola. Met een startpakket worden de gangmakers een handje geholpen om van de Lief & Leedstraat een succes te maken. Wie vragen heeft of ook gangmaker wil worden kan contact opnemen met Participe Amstelland via 0297-326670 of stuur een mail naar liefenleed.aalsmeer@participe.nu.

Door Janna van Zon