Prijzen uitgereikt aan winnaars lichtjeswandeling

Aalsmeer – Tijdens de lichtjeswandeling afgelopen maand bij kinderboerderij Boerenvreugd konden kinderen op zoek naar letters. Door de letters in te vullen op de wandelkaart en deze achter te laten in de boerderijbrievenbus werd er kans gemaakt op een leuke prijs. Het woord dat gevonden moest worden was ‘Kerststal’.

Ondanks het slechte weer in december zijn er toch 150 wandelkaarten ingeleverd. Dat de lichtjeswandeling ook populair is onder bewoners van Ons Tweede Thuis (OTT) bleek wel uit de inzendingen. Onder de inzendingen van OTT werd één prijs verloot.

Onder de andere inzendingen werden drie prijzen verloot. Quinn, Zoë, Casper en Laura zijn de gelukkige winnaars geworden. Zij kwamen afgelopen vrijdag samen met hun ouders en broertjes en zusjes naar de boerderij om hun prijs in ontvangst te nemen.