Prijzen studiedag onderwijs en opvang uitgedeeld

Aalsmeer – Op de studiedag voor onderwijs en opvang eind maart, waren drie prijzen van 500 euro te winnen. Het thema van deze studiedag was ‘Inspiratie’. In verschillende workshops inspireerden leraren en medewerkers elkaar. Wie deze inspiratie meteen daarna toepaste in de klas of groep en daarvan een foto stuurde, kon een prijs winnen. Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) ging naar de prijswinnaars toe om een cadeaubon te overhandigen. Tot een week na de studiedag konden de inzendingen ingestuurd worden. Een jury, bestaande uit de organisatoren van de studiedag, beoordeelden de binnengekomen foto’s en filmpjes. De inzendingen moesten in ieder geval inspiratie en samenwerking uitstralen en iets laten terugkomen van de studiemiddag. Daarbij moest de foto of het filmpje recent gemaakt zijn op de groep of in de klas. Het jureren was geen eenvoudige klus: de 10 inzendingen waren allemaal erg leuk. Maar uiteindelijk zijn er drie winnaars gekozen.

Eigen plekje kiezen

Wethouder Kabout ging bij de prijswinnaars langs om winnaars te verrassen. De eerste cadeaubon was voor een kleutergroep van OBS Samen Een. Leerkracht Patricia Maliepaard stuurde samen met haar onderwijsassistent een foto in van een klas waarin kinderen zelf een plekje mochten kiezen om Piet Mondriaan te kleuren. Bijvoorbeeld op of onder de tafels. Het idee voor deze werkvorm had ze opgedaan tijdens de studiemiddag. Patricia mag de waardebon besteden aan een uitje of activiteit voor de hele klas. Voor de uitreiking van de tweede cadeaubon ging de wethouder naar een kinderopvang en bso groep van Solidoe De Rietpluim. Pedagogisch medewerkers Claudia van Eijk en Angelique Klein stuurden foto’s in van yoga en mindfulness activiteiten op de bso groep. En deden daarnaast een opdracht ‘verbeelding brengt je overal’, een creatieve activiteit met wol en ijsstokjes. De opgedane inspiratie werd meteen toegepast en de kinderen deden enthousiast mee. Zij wonnen hiermee een cadeaubon voor een activiteit op de kinderopvang en bso groep.

Rennend dictee

De derde cadeaubon was voor het team van de Jozefschool. Leerkracht Dana Dollee had een filmpje gestuurd over een ‘dynamische schooldag’. Groep 3 maakte een dictee, al rennend over het schoolplein. Ook deze inspiratie haalde ze op uit een workshop tijdens de studiemiddag. Zij heeft een cadeaubon gewonnen voor een training, materiaal of literatuur voor het team. Alle prijswinnaars waren zeer verrast en blij met hun prijs. Zij gaan bedenken waaraan ze de cadeaubonnen willen besteden. Voor het eind van het schooljaar moet deze namelijk zijn besteed.

Foto: Prijswinnaar Patricia Maliepaard van Samen Een krijgt een cadeaubon van 500 euro uit handen van wethouder Bart Kabout. Foto: Gemeente Aalsmeer