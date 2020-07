Prijswinnaars in zonnetje gezet bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Zaterdag 27 juni zijn bij kinderboerderij Boerenvreugd de prijswinnaars van de online paasactiviteit eerder dit jaar in het zonnetje gezet.

De vier winnaars (Melanie, Lieke, Angela en Tessa) hadden in hun leeftijdscategorie het mooiste paasei gemaakt. De meiden hebben even moeten wachten op hun prijs, maar nu was het eindelijk zover.

Boerenvreugd had voor alle vier een leuke prijs die door de meiden met veel plezier in ontvangst werd genomen. Vanwege de nog steeds geldende corona-maatregelen was de prijsuitreiking kort en klein, maar daarom niet minder gezellig.



Prijswinnares Melanie kwam eerder haar prijs ophalen vanwege andere activiteiten.

Foto: V.l.n.r.: Prijswinnaars Lieke, Angela en Tessa.