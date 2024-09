Presentatieavond OSA: Voor elk kind een thuis

Aalsmeer – De stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) houdt op woensdagavond 2 oktober weer de presentatieavond in het Raadhuis van Aalsmeer. De avond over ontwikkelingssamenwerking begint om 20.00 uur, zaal open met koffie en thee vanaf 19.30 uur. De avond heeft als thema ‘Voor elk kind een thuis’. Iedereen is welkom.

Er zal een inleiding worden gegeven door wethouder Willem Kikkert. Voor de pauze zijn er twee presentaties met beelden van een project in Nigeria van Mission House en een project in Mexico van de Hervormde Gemeente Aalsmeer. In de pauze kunnen de stands met informatiemateriaal van meerdere projecten, die in 2023 subsidie mochten ontvangen, bezocht worden.

Er zijn mooie resultaten bereikt in diverse landen, waaronder Nepal, Mexico, Albanië, Ghana, Tanzania, Congo, Oeganda, Oekraïne en Nigeria. Na de pauze spreekt Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network Netherlands over het thema van de avond. Zij zal uiteenzetten wat het netwerk ziet als een goede ontwikkeling voor kind(eren) en hoe het netwerk zich inzet daarvoor. Bij het netwerk zijn diverse organisatie aangesloten die het werk ondersteunen. Meer informatie is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl

Foto: Foto: Better Care Network