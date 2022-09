Presentatieavond OSA in gemeentehuis

Aalsmeer – De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer organiseert op woensdag 5 oktober vanaf 20.00 uur een presentatieavond in de raadskelder van het gemeentehuis.

Er zijn twee presentaties en een video over projecten die door de gemeente zijn gesubsidieerd van 2019 tot en met 2021. Ook spreekt de wethouder over het beleid van de gemeente op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en spreekt een vertegenwoordiger van PUM (Programma Uitzending Managers) over ‘Kennis delen’.

PUM is een vrijwilligersorganisatie die werkt met experts uit verschillende disciplines die ondernemers advies geven over de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

De zaal is open vanaf 19.30 uur en er is gelegenheid stands van diverse organisaties van projecten te bezoeken. Iedereen is van harte welkom! Kijk voor alle informatie over OSA op de website: www.osa-aalsmeer.nl