Pramenrace: Zilveren penta voor Al’s t maar drijft

Aalsmeer – Deelnemen aan de Pramenrace is een feestje, maar een prijs winnen is de kers op de taart voor veel deelnemers. Er zijn prijzen te winnen in vijf categorieën en dan zijn er nog de speciale wisselprijzen, waar vooral de recreantenteams hopen op het podium geroepen te worden.

Snelheid: De Pramenrace in de categorie snelheid is gewonnen door 1. Al’s t maar drijft. De eerste prijs is de Jan Stokkeland trofee en is de geliefde zilveren praam. 2. De Vlijtbuiters. 3. ‘t Mollemegoedje.

Dames: 1. De Tollemetuiten (Juffrouw Alberdien trofee). 2. Team 10 PK. 3. De Meiden van…

Aluminium: 1. Union Junior (Gouwerokken prijs). 2. De Barrel. 3. De Galiërs.

Bokken: 1. RentaPraam (Paul Hogervorst trofee). 2. De Lilleke Draek. 3. De Achterste Zaal.

Recreanten: 1. La Banana Cordon Bleu (foto van praam). 2. De Natte Snorretjes. 3. Prut Praam.

Small Talk Trofee (leukste outfit): Team Volgas.

Trofee Westeindergate (foutste omkoping): De Welvaartsbuikjes.

Trofee Het Roer Om (anders doen): Beun & Kleun.

De Watertorenprijs (beste pramenrace uitgebeeld): De Poelbandits.

Trofee Ik heb eerbied (kijkers vermaken): De Prutpraam.

Joppe Trofee (gezelligste team): Kung Fu Penta’s.

Trofee De Boezemschop (meest ‘spraakwater’ makende team): De Bokkelullen.

Trofee Kappie Silvius (voor het team met het mooiste…): De OpStoppers.

Trofee Gebroken Trekkoord (meeste pech): Mollies & Co.

De volledige uitslag is te vinden op de website: www.pramenrace.nl/prijzen2022

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: Laurens Niezen (Pontweg, veel rook bij de start)