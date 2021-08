Pramenrace: “Wij zijn blij, het gaat door”

Aalsmeer – Bij de organisatie van de Pramenrace was er afgelopen vrijdag na de persconferentie door premier Rutte en minister de Jonge nog hoop. De tocht der tochten is tot slot een buiten-evenement en vindt op het water plaats. De enige moeilijkheid zou het aantal kijkers en dan met name bij de start aan de Pontweg kunnen zijn. SPIE liet in een eerste reactie weten dat het de intentie is, en ook die van het college van burgemeester en wethouders, om de Pramenrace, eventueel met aangepaste maatregelen , door te laten gaan. Afgelopen maandag 16 augustus stond voor SPIE, en voor de organisatoren van grote evenementen in september, bezoek aan de burgemeester en zijn veiligheidsadviseur in de agenda.

Rebus

Er is positief nieuws te melden. Naast Vuur en Licht op het Water mag ook de Pramenrace dit jaar, op zaterdag 11 september, gevaren worden. Thema van de 35ste Pramenrace is ‘Ouderwets Gezellig’ en met een ouderwets gezellige rebus op Facebook werd het goede nieuws vermeld. Met wijn, zon, hertjes, kikker, blikje, patat en een oor en natuurlijk weghalen en toevoegen van letters was de uitkomst: “Wij zijn hartstikke blij. Het gaat door.” Of er een sportavond komt, de feesttent gaat niet opgebouwd worden, is nog niet bekend. Noteer wel al zondag 5 september: Proefvaart (verzamellocatie en aanvangstijd volgen nog) en vrijdag 10 september vanaf 20.00 uur: Palaver in/bij de kantine van FC Aalsmeer.

Inschrijving vol

Inschrijven voor de Pramenrace is overigens niet meer mogelijk. Binnen 34 uur na de opening voor inschrijving in juni waren alle startplekken vergeven. Kijk voor meer informatie op www.pramenrace.nl