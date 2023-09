Pramenrace: Tropisch feest op het water!

Aalsmeer – Het was zo goed als zeker de warmste Pramenrace ooit en er is volop van genoten door het vele publiek en door de bijna 1.400 deelnemers. Bruidjes en bruidegommen, haaien, nonnen, arabieren en onder andere de Burgemeester Kasteleinweg werd flink op de korrel genomen. Thema van de 37ste Pramenrace was SPIE’s Nieuws Flits en hier was heel creatief gehoor aan gegeven. De Meerbode kwam veelvuldig in beeld, natuurlijk ook de watertoren en wist u dat er wolven zijn gespot in Aalsmeer? Allemaal gekkigheid, wat was het leuk. Alvast even nagenieten met foto’s, in de krant donderdag uiteraard een uitgebreider verhaal met ook de verdeling van de vele prijzen.