Pramenrace kaartenactie een groot succes!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag heeft een groot deel van Aalsmeer en omgeving feest gevierd tijdens de Pramenrace. De zon scheen hoog aan de hemel, dus de winter leek verder weg dan ooit tevoren. Echter niet op het water. Daar voeren kerstmannen voorbij, rendieren, skileraren, bobsleeërs, Sven Pramers, skiwi’s en heel veel meer warm aangeklede types die gehoor hadden gegeven aan het thema Winter Wonder Land.

Waar ook goed gehoor aan is gegeven is de oproep om bij de stempelpost 11 op het Kodderspoeltje een kerstkaart in de speciale brievenbus te deponeren. Op een platte schuit, beschikbaar gesteld door Firma de Rijk, hing de brievenbus aanvankelijk aan de kraan boven het water. Echter dat bleek al snel iets te veel risico met zich mee te brengen en dus werd de bus door machinist Co Hogervorst in een mum van tijd veilig aan boord gehesen, alwaar de langsvarende Pramen met groot enthousiasme de post hebben bezorgd.

Veel post te bezorgen

Op een enkele praam na hield vrijwel iedereen even het gas van de Penta in, om één of meer kaarten of knutselwerken in de bus te deponeren. Meer dan 250 enveloppen hebben Jeffrey en José met Bert en Rianne uit de bus gehaald na afloop.

Het leuke is dat de actie een vervolg krijgt: in december zal de organisatie van de Pramenrace zorgen dat deze ook daadwerkelijk bezorgd worden bij bewoners van zorgtehuizen en andere instellingen in de Aalsmeer en omgeving. Immers: wie vindt het nu niet leuk om tijdens de feestdagen een kaartje op de mat te vinden met een lieve wens, mooie spreuk of blijk van aandacht.

Hulde aan de organisatie vanwege het feit dat het op deze manier niet stopt na die ene feestelijke dag in september en chapeau voor alle deelnemers dat er behalve heel veel gezelligheid aan boord tijd en moeite is genomen om aan dit mooie doel mee te werken.