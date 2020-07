Pramenrace 2020: Wie is het slimste team?

Aalsmeer – Een aantal teams heeft zich al opgegeven voor de alternatieve Pramenrace op zaterdag 12 september. De deelnemers gaan strijden voor de titel het slimste team. Normaal organiseert de Stichting Pramenrace In Ere op de tweede zaterdag in september de Aalsmeerse Pramenrace. Echter, in dit corona jaar waarin alles anders verloopt, zal ook de tweede zaterdag anders gaan.

Dit jaar geen bont versierde stoet pramen door de Aalsmeerse wateren, maar een Pramenrace op het droge. SPIE gaat op 12 september vanaf 08.00 uur een radio-uitzending maken met hierin de vaste items van de Pramenrace. Dus om 8.00 uur het stay-at-home praamontbijt.

Er zullen de hele dag door veel gasten aan het woord komen, zowel deelnemers en oud-racers als medewerkers en vrijwilligers. Vanaf 10.00 uur wordt de eerste Pramenrace kennisquiz gehouden. Voor de quiz kan ieder team zich inschrijven. Een team moet minimaal uit vier personen bestaan. Eén persoon doet de quiz, één de thuisopdracht en de twee andere teamleden gaan een opdracht op locatie doen. Zijn de opdrachten klaar, dan kan de stempelkaart ingeleverd worden.

Gegarandeerd startbewijs

De teams krijgen niet alleen een give away, maar ook een gegarandeerd startbewijs voor de race van 2021. Net als vorig jaar is SPIE volgend jaar weer gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Opgeven voor de alternatieve Pramenrace kan via www.spie.nl.