Prachtig weekend voor Amb8route

Kudelstaart – Beter weer was afgelopen weekend toch niet te wensen. Twee zonnige dagen en daar heeft de organisatie van de Amb8route mooi van mogen profiteren. Vele inwoners en bezoekers uit de regio stapten op de fiets en gingen langs bij de ateliers en werkplaatsen van de acht ambachtslieden. Kijken bij het palingroken en het kaas maken, aan de slag om zeepjes, een kunstwerk van klei of een beeld of een schilderij te maken en alvast bollen inslaan om het voorjaar vrolijk te kunnen beginnen. Het kon en mocht afgelopen zaterdag 23 en zondag 24 september. De deuren stonden open en overal was er een warm welkom.

Speciaal voor de kinderen waren er extra creatieve activiteiten rond het thema Beestenboel. Even uitrusten, genieten van het zonnetje, en genieten van een drankje en een heerlijke versnapering kon in de theetuin.

De Amb8route is een initiatief van acht lokale ambachtelijke ondernemers, die gezamenlijk een prachtige fietsroute van ongeveer 15 kilometer uitgezet hebben langs hun ateliers en werkplaatsen. Doel is mensen kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. Kijk voor meer informatie op www.amb8route.nl of op facebook.

Foto: www.kicksfotos.nl