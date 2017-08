Prachtig uitzicht vanaf de Watertoren

Aalsmeer – Het was afgelopen zondag 27 augustus voorlopig de laatste zondag dat de Watertoren aan de Westeinderplassen haar deuren opende voor belangstellenden. Het was een prachtige en zonnige middag en het uitzicht reikte ver. Vele bezoekers maakten gebruik van deze mogelijkheid om over Aalsmeer uit te kijken.

De Poel lag vol met bootjes en dit was een prachtig gezicht. Wie richting de bebouwing keek, had een kleurig uitzicht. Bij galerie Sous-Terre vond voor de eerste maal de Masters of Graffiti Art plaats en hiervoor waren graffiti artiesten uit diverse landen naar Aalsmeer gekomen. De muren rond de galerie zijn met prachtige schilderingen opgeluisterd en een kijkje gaan nemen kan nog de hele maand september. De klim naar boven middels de steeds smaller wordende trappen in de Watertoren was het zeker waard. “Geweldig”, aldus een enthousiaste bezoeker.

Vuur en Licht

De deuren van de toren van Sangster blijven overigens niet lang gesloten. Aanstaande zaterdag 2 september is de watertoren het middelpunt van het evenement Vuur en Licht op het Water met optredens, de verlichte botenshow en om elf uur een spetterend vuurwerk. Tijdens de Kunstroute op 15 en 16 september maakt de Watertoren ook deel uit van de diverse locaties waar kunst bewonderd kan worden.

Foto: www.kicksfotos.nl