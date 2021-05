Praat mee over bomen in Aalsmeer!

Aalsmeer – Bomen zijn belangrijk voor vogels en insecten en zorgen voor koelte en afvang van fijnstof. Bomen dragen dus bij aan een gezonde, maar natuurlijk ook aan een mooie leefomgeving. De gemeente werkt met boomexperts van Tree-o-logic aan een Bomenplan voor Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente wil namelijk de waarde en kwaliteit van het huidige bomenbestand behouden en waar mogelijk verder verbeteren.

Enquête

Voor het opstellen van het Bomenplan hoort de gemeente ook graag de mening van inwoners. Van 31 mei tot en met 13 juni staat op het participatieplatform van Aalsmeer (https://participatie.aalsmeer.nl) een enquête over de bomen in Aalsmeer.

Wethouder Alink van Groen: “We willen graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden als het om bomen gaat. Veel variatie of juist meer dezelfde bomen? Welke bomen graag wel of liever niet? Wat moet voorrang krijgen: ruimte om te groeien voor een boom of parkeerplaatsen? Dat soort vragen komen terug in de enquête. Het is belangrijk voor ons om de inbreng van inwoners te verwerken in het Bomenplan, dus ik hoop op veel respons.”

Belangengroepen

Behalve deze vragenlijst voor alle mensen in Aalsmeer en Kudelstaart, praat de gemeente met de belangengroepen die bezig zijn met groen en natuurlijk de wijkoverleggen en de Dorpsraad Kudelstaart. Ook de gemeenteraad wordt nauw betrokken bij het opstellen van het Bomenplan.

Bomenwandelingen

Aanvullend op de enquête en de gesprekken met (groen)vertegenwoordigers organiseert de gemeente eind juni en begin juli ook bomenwandelingen in Oosteinde, Aalsmeer-dorp en Kudelstaart, waarbij rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Behalve vertegenwoordigers van de gemeente zijn ook de experts van Tree-o-logic aanwezig tijdens de wandelingen.

Mensen kunnen voor meer informatie over de bomenwandelingen en om zich op te geven terecht op het participatieplatform: https://participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/projects/bomenplan-aalsmeer